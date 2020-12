Årets julegudstjeneste kan blive virtuel

Årets julegudstjeneste skal måske ikke opleves fysisk, som man plejer.

I stedet kan man undersøge muligheden for at opleve den på internettet for at undgå fare for coronasmitte. Det oplyser Peter Skov-Jakobsen, der er biskop i Københavns Stift.

»Der vil være rigtig mange kirker, der vil streame deres gudstjenester. Hvis ens egen kirke ikke gør det, kan man se, om man kan finde en kirke, der gør«, siger han.

Biskoppens råd er i tråd med de råd for en sikker julegudstjeneste, som Sundhedsstyrelsen mandag har offentliggjort i pjecen ’Jul i en tid med covid-19’.

Her anbefaler styrelsen udover de virtuelle gudstjenester, at man undersøger muligheden for at tilmelde sig gudstjeneste på forhånd. På den måde kan kirken holde øje med, at der ikke kommer for mange.

Muligt at følge gudstjenester i fjernsynet

Sundhedsstyrelsen gør opmærksom på, at der også er mulighed for at følge julegudstjenester i fjernsynet.

En stor del af julegudstjeneste er salmerne. Her er det forskelligt fra kirke til kirke, om det bliver tilladt at synge, fortæller Peter Skov-Jakobsen.

»Der skal være to meter mellem de syngende. Så i de kirker, hvor man vælger at synge, vil der være plads til færre. Der er nogle kirker, hvor man vælger ikke at synge i år. Derfor kan man være lidt flere mennesker dér«, siger biskoppen.

Møder man fysisk op i kirken, skal man følge de normale restriktioner, der gælder ved gudstjenester.

Folkekirken er undtaget det almindelige forsamlingsforbud på ti mennesker, men der må alligevel maksimalt være én person per to kvadratmeter i kirken.

Derudover skal der bæres mundbind på vej ind og ud af kirken.

»Vi anbefaler også, at man går direkte hjem efter gudstjeneste, så man ikke forsamles udenfor«, siger Peter Skov-Jakobsen.

ritzau