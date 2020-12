Anders Bæksgaard: Mink-skandalen tager pludselig en surrealistisk drejning

»Mink-skandalen tager pludselig en surrealistisk drejning«.

Sådan lyder det fra Politikens politiske redaktør, Anders Bæksgaard, efter at tidligere topembedsmand i både Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen, Tage Siboni, fortæller, at der var hjemmel i loven, da statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde 4. november bebudede, at alle landets mink skulle aflives.

Han går dermed direkte mod sine tidligere arbejdspladser, som har vurderet, at der ikke var tilstrækkelig hjemmel til at føre regeringens beslutning ud i livet.