Helene Thiesen lettet over undskyldning fra Mette Frederiksen: »Det betyder alt for mig«

»Jeg er så utroligt lettet over, at undskyldningen endelig kom. Det er rigtig, rigtig stort. Det betyder alt. Det har jeg kæmpet for siden 1998«.

Lettelsen er stor hos Helene Thiesen, der var et af de 22 grønlandske børn, der i 1951 blev tvangssendt til Danmark for at lære dansk.

Hun og de fem andre nulevende har tirsdag modtaget et brev med en undskyldning fra statsminister Mette Frederiksen (S).

Undskyldningen kommer, efter at en historisk udredning om børnene er klar.

Helene Thiesen var syv år, da hun skulle sige farvel til sin familie, fordi hun var udpeget til at tage til Danmark som del af en grønlandsk elite.

Her skulle de grønlandske børn lære dansk, så de kunne fungere som en slags forbilleder for deres jævnaldrende, når de vendte tilbage.

Under tiden i Danmark hørte de intet fra deres grønlandske familier.

Nyt chok i Grønland

Og da de vendte tilbage til Grønland, kom et nyt chok.

»Jeg troede, jeg skulle hjem til min familie. Men så blev jeg sat på en bus og kørt til et børnehjem i Grønland. Så var jeg slået ud én gang til«, siger Helene Thiesen.

Hun kom kun til at se sin familie få gange siden.

Først senere i livet fandt hun ud af, at hun var en brik i en politisk beslutning truffet af den danske stat og det grønlandske landsstyre.

Jeg har været en tudeprinsesse hele livet, men jeg vidste ikke rigtig hvorfor Helene Thiesen

»Jeg har været en tudeprinsesse hele livet, men jeg vidste ikke rigtig hvorfor«.

»Først da jeg var 42, og forfatteren Tine Bryld ringede til mig i forbindelse med bogen ’I den bedste mening’, gik det op for mig, at jeg havde været med i et eksperiment«.

»Så vågnede alt i mit hoved. Så var det derfor, jeg blev sendt til Danmark, kom på børnehjem, ikke måtte snakke grønlandsk og ikke måtte bo hos min mor«, siger Helene Thiesen.

For hende betyder undskyldningen alt.

»Det var jo ikke min skyld, at Danmark lavede sådan en koloni i Grønland og fjernede os 22 børn fra vores hjem«.

»Jeg er lettet over, at det nu er anerkendt, at det var forkert, det man gjorde dengang«.

»Endelig er retfærdigheden sket fyldest«, siger Helene Thiesen.

ritzau