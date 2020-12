Chinchilla-avler føler sig glemt i minksag

Automatisk oplæsning

Aflivningen af alle danske mink har betydet, at pelshuset Kopenhagen Fur har valgt at lukke sin forretning om senest tre år.

Men minkpels er ikke den eneste pels, der bliver solgt hos auktionshuset, og nu er danske chinchilla-avlere i tvivl om, hvor de skal sælge deres skind om få år.

»Vi er selvfølgelig kun en lille del af Kopenhagen Fur, men det er der, hvor vi kan afsætte vores skind«, siger Heidi Gormsen, der har en chinchillafarm i Kalundborg.

Hun føler ikke, der bliver tænkt på hendes erhverv, når der snakkes om kompensation til erhverv, som blev påvirket af aflivningen af de danske mink.

»Vi føler lidt, vi er blevet glemt i den sag. For vi er ikke noget følgeerhverv, men man fratager os vores salgskanal«, siger chinchilla-avleren.

Chinchillaen er en gnaver, der oprindelig stammer fra Sydamerika.

Ifølge Fødevarestyrelsen er der 60 besætninger i Danmark med chinchillaer. Der er registreret 41.553 chinchillaer, hvoraf 17.252 er voksne hundyr.

Heidi Gormsen forklarer, at hun i Kopenhagen Fur har det perfekte udgangspunkt for at afsætte sine skind.

»Vi har selvfølgelig været lidt med i slipstrømmen. Vi har haft det store setup, hvor kinesere og andre kommer for at købe mink, og så bruger de måske lige en halv dag på chinchillaer«, forklarer Heidi Gormsen.

Chinchillaen er tæt beslægtet med mus og rotter, der ifølge Fødevarestyrelsen ikke kan smittes med corona. Derfor er man ikke bange for, at coronavirus kan mutere hos chinchillaer, som man frygtede med mink.

Med bortgangen af Kopenhagen Fur skal Heidi Gormsen til at se sig om efter et nyt auktionshus.

»Der er nærmest kun Saga Fur, men det ligger i Finland, og det er jo et kommercielt fortagende. Det, der har været unikt ved Kopenhagen Fur, er, at det er et andelsforetagende«, siger hun.

Hvor man godt kan bruge minkpels til frakker, er det mindre normalt med chinchillapels, da den er mere sårbar end minkpels. Den kan for eksempel ikke tåle regnvejr.

»Så det bliver mere brugt til pynt og tæpper og den slags«, forklarer Heidi Gormsen.

Ligesom den danske minkproduktion var velanset i resten af verden, er også de danske chinchillaskind kendt for at være bedst i klassen. Det skyldes ifølge Heidi Gormsen det store avlsarbejde, der ligger bagved.

ritzau