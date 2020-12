Hvem bad politiet fortsætte med ulovligheder? Notater fra samtaler mangler, og referater holdes hemmelige

Det var en ledende embedsmand fra Justitsministeriet, der 5. november orienterede en ledende medarbejder i Rigspolitiet om, at der ikke var lovhjemmel til at kræve alle mink i Danmark aflivet.

Men præcis hvad der blev sagt, og hvorfor Rigspolitiet fik den opfattelse, at politiet kunne fortsætte den store aflivningsaktion, det er stadig uafklaret. For ingen af de to ledende embedsmænd tog skriftlige noter ved den vigtige samtale.

Det forklarede justitsminister Nick Hækkerup (S) onsdag under et samråd med Folketingets Retsudvalg.

En række medlemmer af udvalget ser telefonsamtalen mellem Justitsministeriet og Rigspolitiet som helt afgørende for at finde ud af, hvordan Rigspolitiet, der normalt skal holde øje med, at andre overholder loven, kunne fortsætte med at bidrage til aflivningen af mink i hele landet, når politiet vidste, at der ikke var lovhjemmel til det.

Rigspolitiet oplyste i sidste uge, at politiet var »bekendt med, at hjemmelen til at kræve aflivning af dyr uden for smittezonerne endnu ikke forelå. Det var dog Rigspolitiets helt klare forståelse, at den fornødne hjemmel ville foreligge inden for kort tid«.

Kunne det være Justitsministeriet, der havde givet Rigspolitiet den opfattelse, at politiet bare skulle fortsætte uden lovhjemmel, ville medlemmerne af retsudvalget vide, og det skulle Nick Hækkerup forklare på samrådet og i en række skriftlige svar, som forelå lige inden mødet.

Men han kunne ikke, som udvalget håbede, fremlægge et telefonnotat med et referat af den vigtige samtale.

»Jeg er blevet oplyst, at der ikke foreligger et telefonnotat«, sagde Hækkerup.

Da den konservative Naser Khader, som i første omgang havde efterlyst telefonnotatet, spurgte, om der heller ikke forelå et notat om samtalen i Rigspolitiet, svarede Nick Hækkerup:

»Der foreligger heller ikke noget notat i Rigspolitiet. Og vores opfattelse er, at det er der ikke pligt til«.

Det undrede flere medlemmer af retsudvalget, der mente, at embedsmænd havde en generel pligt til at tage notater til vigtige samtaler, hvilket de mente, at spørgsmålet om aflivning af et helt erhverv måtte høre ind under.

Men sådan er det ikke, sagde justitsministeren. Det er kun, når en offentlig myndighed har kompetence til at træffe afgørelse i en konkret sag, at der er pligt til at tage notater.

Og det var ikke tilfældet i minksagen, hvor det var Miljø- og Fødevareministeriet – ikke Justitsministeriet – der havde ansvaret for området og skulle træffe konkrete afgørelser. Derfor havde embedsmændene i Justitsministeriet og Rigspolitiet ikke pligt til at gøre nogen notater.

»Det er Justitsministeriets vurdering, at der er ingen notatpligt her«, sagde Nick Hækkerup.

Men hvem var det, der deltog i den vigtige samtale? Det ville ikke være rimeligt at nævne navne, mente justitsministeren, men tilføjede:

»Jeg kan godt sige, at det var på ledelsesniveau«.

Hvem kan det være?

Nick Hækkerup ville også gerne sige, at han ikke havde »nogen indikationer« om, at Justitsministeriet skulle have sagt til Rigspolitiet, at de bare skulle fortsætte, selv om det ikke ville være lovligt.

»Det, der er sagt, er, at der ikke er hjemmel, og at man arbejder på en hastelovgivning. Begge dele taler for, at man siger: Hold the horses«, sagde ministeren.

Han forklarede, at der naturligvis var en løbende dialog mellem Justitsministeriet og Rigspolitiet, men han havde ikke set nogen tegn på, at hans embedsmænd skulle have sagt til Rigspolitiet, at de skulle fortsætte uden lovhjemmel.