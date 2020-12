Da Lene brød sammen hos lægen, vidste hun, at hun ikke kunne arbejde hjemme længere

Den 60-årige Lene Paludan Hastrup var hos lægen til det, der egentlig bare skulle have været et rutinetjek for forhøjet blodtryk.

»Jeg brød fuldstændig sammen. Jeg kunne mærke, at jeg ikke kunne mere, og at jeg var ved at være tæt på en indlæggelse«.

Hun havde det så dårligt mentalt, at lægen frygtede, at hun var på vej ind i en depression.