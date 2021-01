Handikap koster: Vi må betale mere selv

Det er en kerneopgave for landets kommuner at træde til, når et barn bliver født med handikap, en blodprop rammer, eller ryggen lider skade ved et biluheld. Men mange oplever, at hjælpen er utilstrækkelig. Derfor køber de selv hjælp i det private.

Det viser en undersøgelse fra efteråret, som Analyse Danmark har lavet for Danske Handicaporganisationer (DH) blandt 826 medlemmer, udvalgt ved stikprøve. Inden for de sidste fem år har 39 procent af deltagerne købt privat hjælp, fordi de var utilfredse med hjælpen fra det offentlige.

Kommunerne er i forvejen under massiv kritik for deres håndtering af handikapområdet. Tal fra Social- og Indenrigsministeriet viser, at Ankestyrelsen underkendte omkring halvdelen af kommunernes afgørelser ialle klagesager sidste år. Og kort før jul skrev 50.000 borgere under på et borgerforslag om at flytte handikapområdet fra kommunerne, som fik ansvaret i 2007. Dermed kommer Folketinget til at tage stilling i det nye år.