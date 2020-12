Her sidder to våbensmuglere. Manden til højre blev fanget, men benådet efter otte år i fængsel. Manden til venstre slap væk, men har siddet 25 år i et fængsel af uvished. Nu vil han ud

To mænd i en sofa. For præcis 25 år siden sad de samme to mænd i et russiskbygget Antonov 26-fragtfly, som illegalt kastede 4 tons våben ned over Vestbengalen i Indien.

Manden til højre er Peter Bleach, englænder. Han var våbenkøbmanden, som skaffede den ulovlige last. Bleach blev fanget og sad i indisk fængsel i Calcutta i otte år, til han blev benådet i 2004, døden nær af tuberkulose.

Til venstre Niels Holck, dansker. Han stod bag våbennedkastningen. Han slap væk den decembernat i 1995, men er aldrig siden blevet fri for sagen. Nu vil han gå til angreb for at »få mit liv tilbage«.