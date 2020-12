Overforbrug på ejendomsvurderinger kulegraves

Rigsrevisionen er nu klar til at igangsætte en omfattende undersøgelse af, hvordan Skatteministeriets arbejde med at udvikle et nyt system til vurdering af ejendomme har kunnet løbe fuldstændig af sporet med store forsinkelser og massive fordyrelser i milliardklassen undervejs.

Samtidig vil Rigsrevisionen undersøge, om Skatteministeriet har givet korrekte oplysninger til Folketinget om økonomien i det nye system.

Endelig vil Rigsrevisionen undersøge, om Skatteministeriet i dag er klar over, hvad der mangler, og hvad der skal gennemføres, for at det nye ejendomsvurderingssystem kan komme til at fungere.

Rigsrevisionens undersøgelse skal ligge klar til Folketingets statsrevisorer i efteråret 2021.

Det fremgår af et notat, som Rigsrevisionen har udarbejdet til Folketingets statsrevisorer, som flere gange har udtrykt stærk kritik af Skatteministeriets mangelfulde styring af det omfattende projekt, som skulle have været klar i 2017.

Lige i øjeblikket er der hverken en sikker tidsplan eller et troværdigt budget for, hvordan arbejdet skal komme i mål. Skatteminister Morten Bødskovs (S) håb er, at de første vurderinger af ejerboliger kan udsendes i sommeren 2021, men han har understreget, at der er tale om en »usikker og foreløbig vurdering«.

Igangsat uden budget og tidsplan

Arbejdet med det nye ejendomsvurderingssystem blev sat i gang i 2014, efter at daværende skatteminister Holger K. Nielsen (SF) året før havde besluttet at skrotte Skats model til vurderinger af ejerboliger, udlejningsejendomme, almene boliger, andelsboliger og erhvervsejendomme. Det skete, efter at Rigsrevisionen havde kritiseret Skat for at ramme ved siden af med tre ud af fire vurderinger.

Skatteministeriet gik i gang med at opbygge det nye system i eget regi, allerede før der var indgået en politisk aftale om, hvordan de nye vurderinger skulle foretages. Og på trods af advarsler fra tre ekspertudvalg om, at opgaven var tæt på umulig, blandt andet fordi man ikke kan fastsætte grundværdier med rimelig sikkerhed.

Ministeriet blev også undtaget fra Finansministeriets krav om at skulle fremlægge et budget og en tidsplan for Statens It-råd, før arbejdet blev sat i gang.

Da Skatteministeriet gik i gang, havde ministeriet ikke fra start defineret, hvad det nye system skulle kunne. Det ville man finde ud af hen ad vejen, fremgår det af Rigsrevisionens notat.

Resultatet har været en voldsom forsinkelse, en massiv fordyrelse og stor uklarhed om, hvornår og hvorvidt det nye system kommer til at fungere.

Karsten Lauritzen (V), der var skatteminister fra 2015 til 2019, erkendte i 2019 over for Folketinget, at han ikke kunne anbefale, at man sætter så stort et arbejde i gang uden budget eller tidsplan. Det er, skrev han, da han var nødt til at bede om flere penge, »ikke en model, man normalvis bør efterstræbe«.

I 2017 kritiserede Rigsrevisionen og statsrevisorerne Skatteministeriet for mangelfuld økonomistyring.

I et nyt notat fra september i år stod kritikpunkterne fra Rigsrevisionen i kø: Skatteministeriet ved ikke, hvad det vil koste at færdiggøre projektet. Ministeriet har ikke overblik over, hvad ekstrabevillingerne bruges til, men skatteministeren har fastslået, at pengene ikke slår til. Skatteministeriet havde også undladt at informere Folketingets Finansudvalg om »væsentlige ændringer i projektet«.

Det fandt statsrevisorerne »meget utilfredsstillende« og bad derfor Rigsrevisionen om den nye undersøgelse.

Er der en plan?

Rigsrevisionen vil som sin første opgave undersøge, hvad de samlede udgifter løber op i, og i det regnestykke skal ikke kun Skatteministeriets udgifter, men også andre myndigheders udgifter til det nye system indgå.

For et år siden fik Politiken embedsmænd i Skatteministeriet til at opgøre den samlede udgift til 4,7 milliarder kr. Men siden er der løbet mere på. I oktober har skatteminister Morten Bødskov i fortrolighed fremlagt et nyt aktstykke til Folketingets Finansudvalg, og han forventer at forelægge et mere i begyndelsen af 2021, fremgår det af Rigsrevisionens notat.

I anden del af undersøgelsen vil Rigsrevisionen undersøge, om Folketinget er blevet korrekt informeret. Derefter vil Skatteministeriets risikostyring blive gennemgået, og til sidst vil Rigsrevisionen undersøge, om ministeriet har en plan for at færdiggøre systemet.