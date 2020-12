Fra coronafronten: Lige nu må vi alle vende piben på hovedet

Da jeg for nogle måneder siden indså, at min tretten år gamle værnepligt kunne veksles til et job i smitteopsporingen, og kort efter sad til jobsamtale på kaptajnens kontor, fandt jeg ud af, at jeg skulle i uniform igen. Det fulde ornat morede mig i starten, når nu vikarerne i smitteopsporingens anden fløj klarede jobbet lig eså godt iført sneakers, hoodie og uglet hår.

Jeg morede mig også over kaptajnens formulering om, at systemet »stod i lort til knæene«, for slet ikke at nævne jobopslaget, der opfordrede ansøgeren til at »melde sig under fanerne«. Som om vi var i krig. Altså, så var den der corona vel heller ikke værre?

Gennem november og et stykke ind i december forløb tingene da også nogenlunde roligt. Jo, der var selvfølgelig nok at tale med, også vrede og sårede minkavlere på linjen, men ellers følte vi i opsporingen en snert af kontrol over situationen.