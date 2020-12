Ombudsmand kritiserer DSB for at knægte ansattes ytringsfrihed

Det var i strid med reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed, da ledelsen i DSB gav en togfører og en lokomotivfører advarsler for at have kritiseret DSB-ledelsen under en ophedet faglig konflikt i 2018 og 2019. Det fastslår Folketingets Ombudsmand efter en gennemgang af sagerne, og han har derfor påtalt sagen over for DSB’s ledelse.

De to DSB-medarbejdere, der havde været ansat i DSB i 15-20 år, fremsatte deres kritik af DSB’s ledelse under en faglig konflikt i 2018 og 2019. Konflikten var opstået, da DSB havde meldt sig ind i Dansk Industri, og DSB’s ledelse ønskede ændringer i lokalaftalen med Dansk Jernbaneforbund om det kørende personales arbejdstid, løn og pension, ligesom DSB’s ledelse ønskede en ny tillidsmandsaftale.

De ansatte opfattede DSB-ledelsens krav som en voldsom forringelse af deres arbejdsvilkår, hvor de i forvejen skal arbejde både dag og nat og i weekender og på helligdage. Det fik først togføreren til i slutningen af 2018 at skrive et længere blogindlæg på avisen.dk under overskriften: