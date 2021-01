De tvangsadskilte: »Jeg vil hellere dø end at flytte«

Hvis man går få generationer tilbage, var det intet særsyn, at unge giftede sig og fik børn i en meget tidlig alder. For eksempel var Lone Laudrup 16 år, da hun blev gravid og i 1964 fødte Michael – nationens største fodboldspiller. I dag bliver fænomenet forbundet med fjerne kulturer langt fra Danmark og reality-tv som ’De unge mødre’.

Men det har sagen om tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs (V) tvangsadskillelse i 2016 af unge asylpar vendt op og ned på, efter at Instrukskommissionen for nylig kendte beslutningen klart ulovlig. Folketinget har bedt to advokater vurdere, om det er tilstrækkelig alvorligt til at rejse en rigsretssag mod Støjberg, og onsdag bliver resultatet præsenteret mundtligt for det politiske udvalg for forretningsorden.

I alt nåede 23 par at blive skilt ad mod deres vilje ude på asylcentrene, og i de fleste tilfælde var der ikke den store aldersforskel mellem pigerne under 18 år og deres ældre kærester. Det gælder også det syriske par, der i november 2015 søgte asyl i Danmark ligesom så mange andre under flygtningekrisen i Europa.