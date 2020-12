Der var længere imellem bilerne på Storebæltsbroen i julen end normalt

Sammenlignet med sidste år har der i år været færre køretøjer, der er kørt over Storebæltsbroen i dagene omkring jul, viser tal fra Sund & Bælt, der er det selskab, som driver aktiviteterne omkring Storebæltsbroen.

I alt er 204.137 køretøjer i år kørt over Storebæltsbroen i uge 52, som løb fra 21. december til 27. december. Det er 15 procent lavere i forhold til samme uge sidste år, hvor i alt 240.344 køretøjer krydsede broen.

Med til historien hører det, at uge 52 sidste år løb fra 23. december og varede til 29. december. Med andre ord dækker de to uger ikke over de samme datoer. Tallene fra Sund & Bælt er opgjort i antal køretøjer og ikke antal passagerer i de enkelte køretøjer. Derfor vides det ikke, hvor mange passagerer der er rejst over broen i uge 52 i år sammenlignet med samme uge sidste år. Det fremgår blot, at de i alt 204.137 køretøjer i uge 52 i år er fordelt over 775 motorcykler, 185.486 biler med og uden anhænger, 17.733 lastbiler i forskellige størrelser og 143 busser.

Årsagen til det lavere antal køretøjer i år kan have været coronasituationen. Op til dette års jul steg smittetallene herhjemme, og det fik Statens Serum Institut til at opfordre borgere til at overveje, om det var den rigtige beslutning at rejse på tværs af landet for at holde jul med familien.

Også DSB har registreret ændringer i juletrafikken over Storebælt i år. I forhold til sidste år, hvor rekordmange rejste med DSB i dagene op til jul, var der i år et fald på hele 61 procent. Faldet gav den laveste andel trafik, der nogensinde er registreret op til jul af DSB.

DSB’s informationschef, Tony Bispeskov, har tidligere forklaret faldet i trafikken med, at mange har handlet efter myndighedernes anbefalinger og fejret julen hjemme i år.

Ritzau