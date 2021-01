Danske topledere er efterspurgte i udlandet. Og det er der en særlig grund til

Der er udenlandske topchefer i flere store danske virksomheder, blandt dem Danske Bank og Carlsberg. Men danskere får også topposter i de store udenlandske virksomheder. Alene I december har et af verdens største mineselskaber, Rio Tinto, og verdens næststørste containerrederi, MSC, fået danske topchefer, og der er de sidste par år kommet danskere på plads i direktioner og bestyrelser i globale virksomheder.

De får ikke jobbene, fordi de er er danskere. Det tæller ikke i globale virksomheder. Det gør til gengæld international erfaring og dokumenteret evne til at skabe resultater. Og så måske lige det, der alligevel kan give danske og nordiske kandidater et plus: At der i de nordiske lande stilles voksende krav om, at chefer skal forstå behovet for, at virksomheder viser socialt ansvar, og at samarbejdet i virksomhederne i højere grad skal inddrage medarbejderne. De krav stilles nu også af bestyrelser over hele verden, selv i et australsk mineselskab.

Jakob Stausholm blev kort før jul udnævnt til topchef i Rio Tinto, et af verdens største mineselskaber. Formanden for bestyrelsen, Simon Thompson, sagde i forbindelse med udnævnelsen, at Jakob Stausholms kombination af strategisk og forretningsmæssig kompetence, stærke værdier og samarbejdende ledelsesstil var de ideelle kvaliteter, bestyrelsen havde ledt efter.