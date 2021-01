Butiksejer kalder lukning af detailhandlen for »minksagen om igen« og vil holde åbent mandag

»Vi troede, at der var lovhjemmel for det her vanvid. Det har vi så undersøgt, og det er der faktisk ikke. Nej! Regeringen kan ikke lukke detailbutikkerne. Det er bullshit. Der er ikke andet at sige end bullshit! Det er minksagen om igen«.

Sådan siger butiksejer og og smykkedesigner, Mai Manniche, i en video på facebook, hvor hun desuden annoncerer åbningen af sine butikker mandag 4. januar.

I videoen stiller hun spørgsmålstegn ved, hvorfor blandt andet supermarkeder må holde åbent, når detailhandlen ikke må. Hun mener ikke at have set dokumentation for, at detailhandlen spreder smitte, og vurderer derfor, at en lukning af hendes butikker ikke er nødvendig.