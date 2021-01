Skats udgift til Kammeradvokaten eksploderer

Skatteministeriets udgifter til juridisk bistand fra Kammeradvokaten er på få år eksploderet og har nu rundet en halv milliard kroner.

Og det er først og fremmest Skatteministeriets problemer med at få opbygget et nyt system til at vurdere ejendomme, genoplivningen af den kollapsede gældsinddrivelse og forsøget på at få tilbagebetalt nogle af de 12,7 milliarder, som Skat uretmæssigt udbetalte til svindlere, som koster Skatteministeriet penge.

Alene til det, der kaldes særlige opgaver, som disse problemer hører ind under, betalte Skatteministeriet i 2019 mere end 400 millioner kroner for at få hjælp fra Kammeradvokaten.

Det var 110 millioner kr. mere end året før, og Skatteministeriet har allerede indstillet sig på, at det store pengeforbrug på advokatbistand vil fortsætte i de kommende år.

Det fremgår af en redegørelse om Skatteministeriets anvendelse af Kammeradvokaten, som skatteminister Morten Bødskov (S) har sendt til Folketingets Skatteudvalg.

Skatteministeriet er Kammeradvokatens største kunde, og ministeriet har i flere år forsøgt at bringe udgifterne til Kammeradvokaten ned. Det er dog indtil videre gået den gale vej, da den samlede advokatregning er steget fra 160 millioner i 2014 til 515 millioner i 2019, som er det seneste år, hvor regningerne fra Kammeradvokaten er talt sammen.

I redegørelsen understreger skatteministeren, at de stigende udgifter til advokatbistand ikke er et resultat af, at »ministeriet generelt har ændret praksis for sin brug af Kammeradvokaten«. Stigningen kan alene forklares med oprydningen i de skandalesager, som Skat og Skatteministeriet har rodet sig ud i.

Ikke flere retssager

Traditionelt har Skatteministeriet brugt Kammeradvokaten til enten selv at føre retssager mod borgerne eller forsvare sig mod borgere eller virksomheder, der mener, at der er blevet opkrævet for meget i skat.

Men denne traditionelle opgave er ikke blevet større siden 2014. Antallet af retssager har ligget stabilt i omegnen af 400 om året, og regningen fra Kammeradvokaten har typisk været på 70-90 millioner kr. Dertil kommer en udgift til sædvanlig juridisk bistand, der har ligger omkring 35 millioner om året.

Det er udgiften til advokatbistand i de særlige problemsager, som Skatteministeriet og Skat har rodet sig ud i, der har fået advokatregningen til at eksplodere fra 8 millioner i 2014 til 406,5 millioner kr. i 2019.

»Kammeradvokaten har således blandt andet bidraget til arbejdet med at udvikle nye it-systemer til hhv. ejendomsvurderings- og gældsinddrivelsesområdet«, skriver Morten Bødskov.

Og dertil kommer sagen om svindel med udbytteskat. Skattestyrelsen havde i november sidste år anlagt civilretlige sager mod ca. 545 personer og selskaber i USA, England, Dubai, Malaysia, Danmark og Canada med krav om tilbagebetaling af 12,7 milliarder kroner, fremgår det af redegørelsen.

Derudover har Skattestyrelsen anlagt sager mod en række pensionsplaner (pensionsselskaber) og banker, der formentlig har modtaget 900 millioner kr. uretmæssigt.

»Kammeradvokaten bistår Skattestyrelsen i forhold til det samlede sagskompleks, herunder ved at føre de danske sager og koordinere de civilretlige tiltag ved udenlandske domstole«, skriver ministeriet.

Kammeradvokaten har således måttet bede om assistance fra udenlandske advokater og rådgivere, og den udgift løb i 2019 op i 224 millioner kroner.

Advokatudgift fortsætter

Det fremgår ikke, hvordan Kammeradvokatens regninger fordeler sig mellem de tre store problemer: ejendomsvurderinger, gældsinddrivelse og svindel med udbytteskat. Til gengæld er Skatteministeriet ikke i tvivl om, at udgifterne vil fortsætte i de kommende år.

»På grund af sagernes omfang og kompleksitet er forventningen, at udgifterne til de særlige sager vil være høje i en længere periode«, skriver Skatteministeriet.

Arbejdet med at opbygge et nyt ejendomsvurderingssystem blev sat i gang i 2014 af daværende skatteminister Benny Engelbrecht (S), og der er stor usikkerhed om, hvornår det vil være klar. Gældsinddrivelsen blev stoppet i 2015, da den foregik på ulovligt grundlag. Og i august samme år opdagede Skat, at der var blevet svindlet med et større milliardbeløb i udbytteskat, som der kun var ansat et par medarbejdere til at håndtere.