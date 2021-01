Miljøminister er bekymret: Svampemidler siver ned under marker

Fortsatte fund af rester af meget anvendte svampemidler i grundvandet i niveauer over det tilladte bekymrer miljøminister Lea Wermelin (S). Miljøstyrelsen regner med inden sommerferien at have en udredning klar, som kan danne grundlag for eventuelle indgreb mod midlerne.

Den årlige rapport fra forsøgsmarkerne i varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvandet (VAP) kom onsdag og viste i lighed med rapporterne fra de senere år fund af stoffet 1,2,4-triazol, et nedbrydningsprodukt fra svampemidler, i vandet under samtlige seks marker, som repræsenterer forskellige jordtyper.