Læs interviewet, som ministeren nu siger indeholder klokkeklar misforståelse: Modtagecenter i udlandet kan være ny vej til at søge om dansk asyl

Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) åbner en dør på klem for, at asylansøgere undtagelsesvis og stik mod de normale principper skal have mulighed for at søge asyl i Danmark, selv om de befinder sig tusindvis af kilometer fra landets grænser.

I særlige tilfælde vil der ifølge udviklingsministeren være mulighed for, at asylansøgere kan få behandlet deres sag, hvis de melder sig i det modtagecenter for asylbehandling, som S-regeringen forsøger at få oprettet i et ukendt tredjeland uden for EU.

Hovedprincippet i det socialdemokratiske udlændingeudspil er ellers, at en asylansøgning skal indleveres i Danmark, mens asylbehandlingen skal foregå i det modtagecenter i et tredjeland, som regeringen forsøger at finde. Men Møller Mortensen slår fast, at asylansøgere ikke nødvendigvis vil møde en lukket dør, hvis de henvender sig på et modtagecenter under dansk jurisdiktion i et tredjeland:

»Der vil, om jeg så må sige, være en risiko for, at man der skal tage et ansvar. Men det kommer an på, hvordan setup’et for asylbehandlingen bliver. Der opereres med flere forskellige tanker om, hvordan setup’et i tredjelandet skal være«.

Så det er ikke udelukket, at der er en kattelem for at søge asyl via et modtagecenter?