Ansat i børnehave tog nøgenfotos af 15 børn

En mandlig ansat i en børnehave i Aalborg har onsdag tilstået, at han tog fotos af 15 afklædte børn i alderen fra to til syv år. Han er blevet idømt ni måneders betinget fængsel, skriver TV2 Nord.

Sagen fra børnehaven Feggesundvej i Aalborg Øst kom frem i september sidste år, og under politiets efterforskning blev han varetægtsfængslet.

Det var en kollega, der opdagede, at den 41-årige mand tog billeder i forbindelse med et bleskift.

Onsdag har manden i Retten i Aalborg erkendt sig skyldig. Flere forældre var mødt op til retsmødet.

Han har ifølge TV2 Nord forklaret, at han aldrig havde troet, at han ville gøre sådan noget, men at fristelsen blev for stor.

I alt tog han mere end 1300 fotos og en enkelt video.

ritzau