»Det kom fuldkommen som en tyv om natten på det her møde«: Overraskede ordførere afviser regeringens forslag om øget brug af mundbind

Det var en flok overraskede ordførere, der torsdag middag satte sig til forhandlingsbordet for at tale om nye restriktioner for indrejse. Helt uventet præsenterede regeringen to forslag til nye tiltag for at bryde smittekæderne med coronavirus.

Regeringen foreslog ifølge Ritzaus oplysninger et krav om mundbind i det offentlige rum. I dag er det et krav i offentlig transport.

Et andet forslag var tvangstest og tvangsisolation af borgere, der har deltaget i større forsamlinger, hvor der er konstateret smitte. Det sidste tiltag er en del af regeringens forslag til en ny epidemilov, som blev førstebehandlet tirsdag.

Egentlig skulle mødet have handlet om tvungen karantæne ved indrejse til Danmark, men regeringen præsenterede samtidig de to andre forslag. Der er dog ikke umiddelbart opbakning til nogen af regeringens forslag.

Venstre kan ikke være med på det ifølge sundhedsordfører Martin Geertsen.

»Det kom fuldkommen som en tyv om natten på det her møde. Ingen partier var forberedt på de forslag, og vi fik ingen begrundelse for, hvorfor det skulle på bordet«.

»Så jeg har meget, meget svært ved at se, hvorfor Folketinget skulle bakke op om det«, siger han.

Må ikke genere erhvervslivet

Han nævner, at Venstre gerne diskuterer problematikken ved, at nogle rejser ud og bringer smitte hjem midt under en verdensomspændende epidemi.

»Vi vil gerne være med til at drøfte, om vi kan komme eksempler til livs, hvor folk opfører sig fuldstændigt tåbeligt, når de kommer tilbage til Danmark«, siger han.

Men han peger på, at det ikke må genere dansk erhvervsliv unødigt, der er grænseproblematikker med Bornholm og den dansk-tyske grænse, og så er det endnu uklart, hvor stort problemet er.

Det er ifølge flere kilder ved mødet også uklart, hvordan regeringen ville håndhæve de nye krav, hvilket flere beskriver som et af de store problemer.

De Radikale kan heller ikke være med på de tre forslag ifølge sundhedsordfører Stinus Lindgreen.

»For os er det helt afgørende, at der skal være et reelt problem, og så skal der være nogle myndigheder, der beder om værktøjer til at løse problemet«.

»Så længe der ikke er noget, der tyder på, at der er noget virkeligt presserende, der skal løses, ser jeg ingen grund til at bruge tvang«, siger han.

Han mener, at folk er gode til at følge retningslinjerne allerede.

