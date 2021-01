Anden halvleg: Når der hovmodigt flyves fra reden

I ved, hvad vi gør med mink«, råbte jeg efter dem. Men de 15 svaner på Samsø var ligeglade med forsamlingsforbuddet og fløj videre med kurs mod Dubai. Måske satser de på flokimmunitet.

Hvad ellers? Jo, jeg har købt five fingers, en slags sko med en tut til hver tå. Det skulle være så godt for knysten. Men det, de ikke fortæller, er, at man har 10 tæer – og de hver skal ned i sit respektive tåhul. Godt, jeg ikke også købte sokkerne. Så ville jeg ikke have tid til at lade, som om jeg ’arbejder hjemme’.

Jeg er kommet godt i gang med at lære tysk og ser nyhederne på ZDF, hvilket er ligesom de danske. En vaccination hedder en Impfung, og sådan er det hele vejen.

Så for at udfordre mig selv forsøger jeg at lære håndboldsk af landstræner Nikolaj Jacobsen.