Konflikt eskalerer: Politiet lukker en stribe bandeklubhuse

En påsat brand i et klubhus i Helsingør er et af flere eksempler på, at en konflikt mellem rockergruppen Bandidos og banden NNV er eskaleret den seneste tid. Konflikten har nu nået et niveau, hvor der er grundlag for lokalt at forbyde adgang til Bandidos’ opholdssteder, skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

På den baggrund har alle fem politikredse på Sjælland samt Østjyllands Politi besluttet at forbyde adgang til en række af Bandidos’ klubhuse. Der er tale om midlertidige opholdsforbud, der alle steder er trådt i kraft torsdag eftermiddag. De gælder indtil 11. februar klokken 17. Det fremgår af særskilte pressemeddelelser fra de enkelte politikredse.

Københavns Politi forbyder adgang til et klubhus i Københavns Sydhavn på adressen Speditørvej 5. Nordsjællands Politi forbyder ophold på tre adresser. Der er tale om Stubbedamsvej 17B i Helsingør, Industrivænget 27 i Hillerød samt Industrivænget 12 i Frederiksværk.

Københavns Vestegns Politi lukker et klubhus på Brøndbytoften 11 i Brøndby, mens Midt- og Vestsjællands Politi forbyder ophold på adresserne Industriparken 31 i Jyderup og Holmevej 21 i Gundsømagle.

På Sydsjælland bliver to klubhuse tilhørende Bandidos midlertidigt lukket. Dermed er al ophold forbudt den kommende tid på Ringstedgade 229A i Næstved og Flakkebjerg Stationsvej 10B i Flakkebjerg. Ifølge politidirektør Lene Frank fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi sker det som en præventiv foranstaltning.

»Vi vurderer, at der er risiko for, at konflikten også kan brede sig til vores politikreds, og derfor lukker vi nu af sikkerhedsmæssige årsager to klubhuse, der potentielt kan blive udsat for angreb til fare for de omkringboende«, siger hun i en pressemeddelelse.

Endelig bliver et Bandidos-klubhus på Bogensevej 6 i Randers SV lukket. Politiet har under visse betingelser lovhjemmel til at forbyde bandemedlemmer at opholde sig på bestemte adresser.

Ny gruppering

Rigspolitiet ser »med stor alvor« på udviklingen i konflikten. Det fortæller politiinspektør Henrik Sønderby fra Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter:

»Det kan i forvejen være utrygt for borgerne at bo eller færdes tæt på disse opholdssteder, især når der en konflikt mellem grupperingerne. Politiet har gang i en omfattende indsats for at stoppe konflikten mellem de grupperinger, og som led i at forebygge en øget eskalering i miljøet vurderer politikredsene nu, hvorvidt man skal anvende muligheden for opholdsforbud«.

Et forbud mod, at bandemedlemmer opholder sig på bestemte adresser, gælder op til 14 dage ad gangen.

Mens Bandidos har holdt til i Danmark i årtier, er NNV en forholdsvis ny gruppering. NNV opstod i efteråret 2018 i kølvandet på konflikten mellem Brothas og Loyal to Familia i København. NNV står for Nørrebro-Nordvest, hvorfra banden udspringer. Den er dog også til stede andre steder i hovedstadsområdet.

ritzau