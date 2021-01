Skifter parti for anden gang: »Jeg er glad for, at Socialdemokratiet gerne vil tage imod mig«

For tredje gang på en måned og anden gang på en uge søger et profileret liberalt folketingsmedlem nye græsgange.

Denne gang gælder det Ida Auken, som efter en længere sygemelding fra den radikale folketingsgruppe melder sig fit for fight og klar til at tørne ud for Socialdemokratiet.

»Jeg er glad for, at Socialdemokratiet gerne vil tage imod mig. Det har været en beslutning, jeg har tænkt over i lang tid, fordi det er en svær og stor beslutning at skifte parti. Men jeg er blevet mere og mere afklaret i den seneste tid. Det er et godt tidspunkt at gøre det på nu, hvor jeg også er klar til at vende tilbage i politik«.

Du har været på sygeorlov i længere tid. Er du klar og frisk?

»Jeg er rask nu, men man skal selvfølgelig stille og roligt i gang. Det mener jeg også, der vil være plads til i en stor gruppe med dygtige kolleger, der jo dækker alle områder i forvejen rigtig godt og kompetent«, siger Ida Auken.

Med 21.723 stemmer ved folketingsvalget i 2019 var Ida Auken de radikales største stemmesluger.

Fredag morgen har den socialdemokratiske folketingsgruppe og sidenhen hovedbestyrelsen godkendt Ida Aukens indtræden i partiet, hvor hendes onkel Svend Auken residerede som partiformand fra 1987-92.

Tidligere SF’er

Både Svend og Ida Auken har været miljøministre. For Ida Aukens vedkommende fra 2011-14, hvor hun repræsenterede SF i S-R-SF-regeringen.

Da SF efter et tumultarisk forløb trådte ud af regeringen og Ida Auken mistede sin ministerpost, skiftede hun SF ud med de radikale, som hun har repræsenteret i Folketinget lige siden.

Det er anden gang i denne uge, at de radikale bløder folketingsmedlemmer. Tidligere på ugen forlod Jens Rohde de radikale, der nu er nede på 14 mandater. På årets første dag valgte tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen at forlade Venstre og har startet et politisk netværk. Både Løkke og Rohde er fortsat som løsgængere i Folketinget.

De radikale var i efteråret ude i et voldsomt stormvejr i kølvandet på partiets tidligere leder Morten Østergaards exit som følge af flere sager om sexisme.

Ida Auken begrunder dels sit partiskifte med utilfredshed med de radikales politiske linje. Dels med en erkendelse af, at klimaomstilling mest meningsfyldt kan gennemføres med base i et stort parti med adgang til de centrale regeringskontorer.

Aukens partiskifte indebærer et farvel til Ida Aukens hidtidige suppleant i Folketinget, Ruben Kidde.