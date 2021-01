Politiet afviser sag om afbrænding af Løkke-dukke

Der bliver ikke rejst nogen sag mod Københavns teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL), for trusler mod tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet har i de senere dage modtaget flere anmeldelser af den københavnske borgmester. Sankthansaften sidste år lagde hun et billede ud på Facebook. Billedet viste en dukke på et bål. Dukken havde et foto af Lars Løkke Rasmussens ansigt påklistret.

Men Midt- og Vestjyllands Politi har nu efter en juridisk vurdering besluttet ikke at indlede en efterforskning mod Ninna Hedeager Olsen. Politiet lægger vægt på, at billederne er fra sankthansaften, hvor der er tradition for at brænde en heks på et bål.

Desuden har man lagt vægt på, at afbrændingen foregik i en privat have, og at der hverken i billederne eller i opslaget på Facebook fremsættes konkrete trusler mod Lars Løkke Rasmussen. Det er politiets vurdering, at Ninna Hedeager Olsen ikke har haft forsæt til at fremsætte trusler mod Lars Løkke Rasmussen, og at hun derfor ikke vil kunne straffes for det.

Politianmeldelserne mod borgmesteren kom i kølvandet på en demonstration mod coronarestriktionerne lørdag. Her blev en dukke med et billede af statsminister Mette Frederiksens (S) ansigt påklistret hængt op i en lygtepæl på Frederiksberg og brændt. På dukken var også et skilt, hvor der blandt andet stod: »Hun må og skal aflives«.

Tre mænd er siden varetægtsfængslet for forbrydelser mod regeringen og trusler. De nægter sig alle tre skyldige.

ritzau