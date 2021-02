Blackstone-sag får socialdemokrat til at forlade boligpost

Striden om forsøget på at sælge den attraktive 100 år gamle bydel Den Sønderjyske By til den amerikanske kapitalfond Blackstone begynder nu at få realpolitiske konsekvenser på Frederiksberg.

Den tidligere formand for Socialdemokratiet på Frederiksberg Kommune, Erik Jensen, trækker sig som næstformand for Frederiksberg Boligfond – hovedstadsområdets største private boligudlejer – der forsøgte at sælge Den Sønderjyske By for at få lukket et kæmpe hul i fondens pengekasse.