Lyntestfirma misinformerer myndigheder om omfanget af dataskandale

Medicals Nordic, der leverer lyntests til det offentlige, har misinformeret myndighederne om både dybden og bredden af sin alvorlige mishåndtering af følsomme persondata.

Firmaet fik i sidste uge voldsom kritik for at behandle testede borgeres persondata i strid med både loven og kontrakten med det offentlige. Alligevel valgte regionerne i lørdags at underskrive en trecifret millionkontrakt, så Medicals Nordic sammen med SOS International med virkning fra i dag skal levere op mod 83.000 daglige antigentests til borgere og offentligt ansatte i fire regioner.

Politiken kan nu afsløre, at Medicals Nordic har tilbageholdt oplysninger om sagens reelle omfang for Datatilsynet. Efter at have fået forelagt sagen siger lektor i databeskyttelsesret ved SDU Ayo Næsborg-Andersen:

»I sidste uge kaldte jeg firmaets håndtering af persondata for amatøragtig. Men det er en hån mod amatører at kalde den amatøragtig, for det her er så absurd på så mange planer«.

I sin lovpligtige indberetning om sagen til Datatilsynet 27. januar oplyser firmaet, at dets praksis med at dele testede borgeres helbredsdata via de ansattes mobiler og beskedtjenesten WhatsApp først blev igangsat 15. december 2020, da firmaet skulle opskalere testkapaciteten og begynde at kvikteste for regionerne: