»Jeg er totalt frustreret, mand«: Løsgængere glemte at stemme for rigsretssag

Nogle minutters afgørende uopmærksomhed betyder, at to løsgængere fra Frie Grønne i historiebøgerne vil have mærkatet ’fraværende’ stående ud for sig, når man i fremtiden slår efter, hvem der stemte for og imod at stille Inger Støjberg (V) for Rigsretten.

Både Uffe Elbæk og Sikandar Siddique glemte således at trykke på den grønne knap i Folketingssalen. De sad ellers klar få meter fra salen og ventede på, at det blev deres tur. Men ind at stemme kom de aldrig.

»Der sker det, at vi ved, at vi skal derind i tre hold. Vi sad lige hernede og ventede på, at det blev vores tur, og vi sad og kiggede på nogle folk, der stod i kø, og tænkte, at så var det jo ikke vores tur endnu. Indtil det gik op for os, at det måske ikke var folketingsmedlemmer, der stod i kø, men alle mulige andre«, siger Uffe Elbæk.

Den tredje løsgænger i Frie Grønne, Susanne Zimmer, var på grund af coronaforanstaltningerne på et andet af de i alt tre hold, der skulle ind og stemme på skift. Hun formåede at stemme for rigsretssagen, men forsøger at komme sine fæller til undsætning:

»Med til deres forsvar er, at vi har fået besked om, at vi ville få en sms, når vi skulle ind, men så gik systemet ned«, siger Susanne Zimmer.