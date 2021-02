Joe Biden ignorerer Mette Frederiksen og resten af Norden

USA’s præsident, Joe Biden, der er blevet hyldet for sin langt mere transatlantiske tilgang til Europa end forgængeren, har vist sig at være meget mere nærig med opkald til europæiske statsledere, end Donald Trump var både som tiltrædende og som nytiltrådt præsident.

Trods ihærdige diplomatiske bestræbelser har statsminister Mette Frederiksen (S) i lighed med kollegerne Stefan Löfven (S) i Sverige, Erna Solberg i Norge og Finlands præsident, Sauli Niinistö, endnu ikke haft held til at komme igennem på en telefonlinje til Joe Biden siden hans sejr i valget 3. november.

Det står altså i skarp kontrast til Donald Trumps ageren – han var efter valgsejren over Hillary Clinton i 2016 langt mere tilgængelig. Således slog daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) uofficiel dansk rekord for statsministre ved allerede 16. november 2016 at få telefonisk kontakt med den tiltrædende præsident i Trump Tower i New York.

Det lykkedes imidlertid også Stefan Löfven, Erna Solberg og Sauli Niinistö at komme igennem til Trump henholdsvis 23. november og 1. og 8. december samme år, oplyser statsminister- og præsidentkontorerne i Stockholm, Oslo og Helsinki.