Tiltalt flugtbilist i dødsulykke er anholdt i Dubai

En 27-årig mand, der er tiltalt i forbindelse med en trafikulykke, der kostede en politimand livet, er anholdt i Dubai.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Det var om natten 23. juli 2019, at den 27-årige mand ifølge politi og anklagemyndighed kørte med mindst 108 kilometer i timen over Langebro mod Amager. Her er det ellers kun tilladt at køre 50 kilometer i timen.

Vejen var våd og mørk, og på broen påkørte han flere biler. I en af bilerne sad betjenten Magnus Buhl Hansen, som blev så alvorligt kvæstet, at han døde. Efter ulykken flygtede den tiltalte fra stedet.

Det var dog ifølge anklageskriftet mod den 27-årige hverken første eller sidste gang, at han overtrådte færdselsloven. Derfor er han tiltalt for en stribe forhold foruden uagtsomt manddrab.

Sagen mod den 27-årige skulle have været behandlet i Københavns Byret 1. december sidste år.

Men han dukkede ikke op.

I stedet meddelte han, at han havde symptomer på corona og var i udlandet. Den tiltalte mand fremsendte noget dokumentation, men retten mente ikke, at det var nok til at bevise, at han havde lovligt forfald.

En lille uge senere blev han derfor varetægtsfængslet in absentia – altså uden selv at være til stede. Dermed kunne han efterlyses internationalt.

Den 14. december forsøgte man igen at gennemføre sagen, men retsmødet måtte aflyses, da det ikke var lykkedes at finde den 27-årige.

Men nu er han altså anholdt i Dubai, oplyser Københavns Politi, dagen før Folketinget skal førstebehandle en lov, der skærper straffen til vanvidsbilister.

Lovforslaget er fremsat på baggrund af flere alvorlige ulykker, blandt andet ulykken på Langebro.

»Vi igangsætter nu processen for at få ham udleveret til retsforfølgelse i Danmark. Vi har ikke yderligere«, skriver politiet på Twitter.

ritzau