Corona sender Hus Forbi-salg i frit fald

Salget af avisen Hus Forbi er styrtdykket fra cirka 80.000 aviser om måneden til bare 50.000 aviser i januar 2021.

Det skriver Dagbladet Information.

Salget forventes at dale med yderligere 20.000 til 30.000 aviser i februar, siger Foreningen Hus Forbi til Information.

Den enorme nedgang skyldes primært, at de fleste forretninger er lukket, og at der dermed er langt færre mennesker på gaden til at købe avisen.

Rasmus Wexøe Kristensen, sekretariatsleder i Foreningen Hus Forbi, forklarer, at folk på gaden bevidst undgår sælgerne, fordi smitteudbruddet blandt socialt udsatte i København har gjort, at de tror, at sælgerne måske er smittebærere.

»Man skal virkelig være standhaftig lige nu, og man skal stå der i mange timer. Lige nu kan de stå derude en dag og komme tilbage og sige, at de har solgt to aviser«, siger han til Information.

Hus Forbi-sælgerne er socialt udsatte, og nogle er hjemløse og lever delvist af at sælge aviser på gaden.

Derfor har det faldende salg konsekvenser for sælgernes økonomi og levestandard.

Selv om mange af dem får kontanthjælp, skylder de fleste penge væk, og samtidig har mange på grund af en psykisk lidelse et misbrug, som skal finansieres.

»Avissalget er ofte et supplement til at opretholde en rimelig tålelig levestandard, hvor de også har råd til udgifter til mad og drikke, som lynhurtigt løber op, hvis man bruger dagene på gaden. Det er de ting, de bliver ramt på lige nu«, siger Rasmus Wexøe Kristensen avisen.

Hus Forbi er en avis om hjemløshed, der udkommer månedligt og koster 30 kroner. Den bliver solgt af omkring 3000 mennesker på landsplan, og sælgerne får 15 kroner per solgt avis.

ritzau