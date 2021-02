Meteorolog om weekendvejret: »Det vil føles superkoldt«

Skal man udenfor i weekenden, er det med at pakke sig godt ind. Og er man blandt de mange vinterbadere, som synes at være en befolkningsgruppe i markant vækst her under pandemien, vil det være en god idé at fylde termokanden med noget varmt at drikke. For det bliver en kold omgang med frostvejr stort set hele døgnet rundt de kommende dage.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Trine Pedersen tidligt fredag morgen:

»Det er faktisk kun her i dag fredag, at der måske kan være lidt plusgrader i den sydligste del af landet. Ellers ligger vi typisk i dagtimerne fra frysepunktet ned til fire graders frost«, siger hun.

Samtidig kommer vinden fra øst.

»Det er denne her østenvind, der gør det så koldt. Og typisk når vi har østenvind, får vi snebyger, som bliver genereret ude over Østersøen«, siger Trine Pedersen.

»I øjeblikket hænger snebygerne syd om Bornholm, men i løbet af dagen driver de længere ind mod den sydlige del af Sjælland og Møn og Lolland-Falster«, tilføjer hun.

Så mens den sydøstlige del af landet kan få sne fredag, vil der i resten af landet ikke komme de store snemængder.

»I resten af landet bliver det en blanding af sol og skyer«, siger Trine Pedersen.

Risiko for snefygning

Lørdag fortsætter østenvinden med at give snebyger i den sydøstlige del af landet.

»Der vil være en tendens til lidt flere skyer i den sydlige del af landet, mens der længere nordpå vil være en blanding af sol og skyer«, siger hun.

I dagtimerne vil temperaturerne ligge på mellem frysepunktet og fire graders frost.

»Vinden bliver jævn til hård, så det kommer til at føles superkoldt«, siger Trine Pedersen.

Søndag skal man til Nordjylland, hvis man vil have solen at se, mens det i resten af landet generelt vil være skyet. Og det vil fortsat være især den sydlige del af landet, som kan få snebygerne fra Østersøen at mærke.

»Vinden er oppe på jævn til hård, så der vil være risiko for snefygning«, siger Trine Pedersen.

»Så det er koldt og kommer til at føles endnu koldere, jo mere vinden tiltager«, tilføjer hun.

Temperaturerne søndag vil ligge på mellem en og seks graders frost.

ritzau