Trods faldende smittetal: Hele landet fastholdes på højeste risikoniveau

Spredningen af den mere smitsomme coronavariant B117 udgør i øjeblikket en alvorlig trussel for epidemikontrollen i Danmark. Derfor bliver risikoniveauet fastholdt på det højest mulige niveau, der er niveau 5. Det gælder både på landsplan og i alle fem regioner, viser et notat fra indsatsgruppen for covid-19-håndtering. Gruppen har til opgave løbende at vurdere risikoniveauet som led i et varslingssystem.

Fakta De fem niveauer i varslingssystemet Risikoniveau 1: Lav lokal smitte med mulighed for opblussen.

Risikoniveau 2: Lokale og regionale udbrud af smitte, der kan brede sig.

Risikoniveau 3: Udbredt samfundssmitte med potentiale for hurtig acceleration i smittetal.

Risikoniveau 4: Udbredt samfundssmitte og begyndende pres på kapacitet på sygehusene.

Risikoniveau 5: Udbredt samfundssmitte og risiko for, at behandlingskapaciteten på sygehusene overstiges. Da varslingssystemet blev indført, befandt hele Danmark sig på risikoniveau 3. Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet. Vis mere

Fastholdelsen af niveau 5 sker i en tid, hvor der ellers har været positive tendenser i coronasituationen. For såvel antallet af smittetilfælde, nyindlæggelser og indlagte har der været en faldende tendens de seneste uger. Men fordi der er forventning om, at den mere smitsomme B117-variant vil blive ved med at sprede sig, og i midten af marts ventes at blive den dominerende type af coronavirus herhjemme, så taler det ikke for at sænke risikoniveauet.

»Den fortsatte fremvækst i B117 og usikkerheden om udviklingen og indvirkning på den samlede smitteudbredelse taler for at fastholde risikoniveauet på niveau 5«, skriver indsatsgruppen i notatet.

Efter at B117-varianten er blevet dominerende i midten af februar, vurderer myndighederne, at den siden vil sprede sig yderligere. I begyndelsen af marts ventes 80 procent af alle smittetilfælde at være B117-varianten.

Varslingssystemet blev indført af regeringen i oktober. Ideen med systemet er, at det skal forberede borgere og erhvervsliv bedre på coronatiltag. Tiltagene vil kunne blive taget i brug, alt efter hvordan risikoniveauet udvikler sig. Men det er ikke en facitliste, og regeringen er ikke forpligtet til at følge systemet.

ritzau