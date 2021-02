Mystisk stof dukker op i vandprøver over hele landet

Endnu et fremmedstof er dukket op i det danske grundvand. Fluorforbindelsen TFA er fundet over hele landet, enkelte steder også i drikkevandsboringer. Der er så mange forskellige kilder til det, at det vil være vanskeligt at gribe ind mod det. Myndighederne vurderer ikke umiddelbart, at de aktuelle fund udgør en sundhedsrisiko, men Miljøministeriet har bestilt en risikovurdering af stoffet.

Det er fornuftigt, mener chefkonsulent Claus Vangsgaard fra Danva, hvor de store vandforsyningsselskaber er organiseret.

»TFA er en udfordring, specielt fordi vi har meget svært ved at gøre noget aktivt ved det«, siger han.