Ældre bliver efterladt i vildrede: »Vi ved, at der bliver problemer, når det offentlige tager digitale løsninger i brug«

Mormor og morfar har endelig fået indkaldelse til at få vaccinen. Men der er et problem. Det er en jungle at finde frem til et tidspunkt, hvor man rent faktisk kan blive vaccineret på Vacciner.dk. Overlægeforeningen mener, at der er tale om »et helt uacceptabelt svigt«, mens Alzheimerforeningen kalder det »et velkendt problem«.

Allerede i sidste måned var der meldinger om problemet, men systemet er fortsat uændret. Overlægeforeningen frygter, at det kan få store konsekvenser, hvis der ikke snart bliver gjort noget.

»Vi risikerer at sætte sygehuse og hospitaler under større pres, fordi det jo desværre er de ældste, som rammes hårdest af covid19 og ofte har brug for langvarig behandling«, siger Lisbeth Lintz, der er formand for Overlægeforeningen.