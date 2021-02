Megafon-måling: Flertal synes, at antallet af restriktioner i Danmark er passende

53 procent af borgerne i Danmark finder antallet af corona-restriktioner passende. Men utilfredsheden med restriktionerne skinner også igennem, idet 39 procent mener, at der enten er alt for mange eller blot for mange restriktioner.

Det viser en måling, som analysevirksomheden Megafon har foretaget for TV 2 Nyhederne og Politiken.

I dagene 10 - 12 februar har Megafon spurgt et repræsentativt udsnit af borgerne om, hvorvidt de synes, at der i forhold til den aktuelle corona-situation er for mange, passende eller for få restriktioner i Danmark samlet set.

»Overordnet set passer det med, hvad det er, vi har set i vores egne data fra Hope-projektet. Der er et flertal, der mener, at det, der bliver gjort, er det rigtige. Der er et mindretal, som mener, at der for mange restriktioner«, siger Michael Bang Petersen, der er professor på Aarhus Universitet og en del af HOPE, der følger den demokratiske udvikling under Covid-19.

Ser man på kønsfordelingen, er der 57 procent kvinder i den gruppe, som finder antallet passende, mens 49 procent af de adspurgte mænd også befinder sig i den gruppe. I gruppen, som synes, der er alt for mange eller bare for mange restriktioner, er 42 procent af de adspurgte mænd, mens det tilsvarende procenttal for kvinderne er 35.

Hvem stemte de på?

Megafon har spurgt deres panel, hvem de stemte på ved sidste valg i 2019, og her finder 75 procent af de vælgere, som stemte på Socialdemokratiet antallet af restriktioner for passende. For vælgere som stemte på SF, er det tilsvarende 75 procent, mens det for Enhedslisten drejer sig om 65 procent.

I den anden kategori, hos de som mener, at der er alt for mange eller blot for mange restriktioner, er det 7o procent af Det Konservative Folkeparti vælgere, som synes sådan. Hvilket procentvis er en klar topscorer. Hos Liberal Alliance drejer det sig om 69 procent af de, som stemte på partiet. Hos Nye Borgerlige er det tilsvarende tal 67 procent, og hos Venstre er det 62 procent.

Hos Dansk Folkeparti er det 47 procent af de, som stemte på partiet ved sidste valg, som synes, at der er for mange restriktioner i den aktuelle corona-situation. Mens det hos Enhedslisen er 21 procent.

»Der er et form for opbrud, men der er ikke nogen, der siger, at nu skal vi bare åbne alt op. Men der er nogle, der mener, at det går for langsomt. Min vurdering er, at den gruppe er stigende«, siger Michael Bang Petersen.

»Vi så de her dynamikker relativt klart under forårets genåbning. Det var også der, at vi begyndte at kunne se en polarisering, som vi også begynder at kunne se nu. Spændingen mellem rød og blå bloks vælgere«.

Alder?

Ser man på aldersfordelingen i den gruppe, som synes at antal restriktioner er passende, er det faktisk lige omkring halvdelen af de adspurgte i alle alderskategorier fra 18 år og til 70 år og derover. Dog med procentvis klart flest, 58 procent, i aldersgruppen 60-69 år.

Blandt de som synes, at der er for mange restriktioner, er der procentvis flest i de yngre grupper fra 18-39 år.

»Forskellige grupper, rammes forskelligt af restriktioner. Vi er orienteret mod os selv. Du gør ikke de fattige glade ved at give skattelettelser til de rige. På samme måde gør du ikke flere grupper glade ved at give genåbning til en specifik gruppe, og det er særligt det, der er udfordringen «, siger Michael Bang Petersen.

Hvor bor de i landet?

Megafon har også spurgt til, hvilken region de adspurgte bor i. 57 procent af de adspurgte i region Hovedstaden befinder sig i gruppen, som mener, at antallet af restriktioner er passende.

Tilsvarende procentdel i region Sjælland er 54 procent. Mens det for regionerne Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland er henholdsvis 50, 51 og 49 procent.

I gruppen som mener, at der er alt for mange eller for mange restriktioner er det især Region Syddanmark og Nordjylland som ligger højt med en procentvis andel på henholdsvis 42 og 43.

»Det er vigtigt, at man fra regeringen og myndighedernes side, bliver bedre til at forklare, hvad det er, der ligger til grund for de forskellige beslutninger«, siger Michael Bang Petersen.