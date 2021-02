Politiet rystet over telefonsvindel af enker: »Jeg bliver dybt forarget over, hvor kolde de her kriminelle kan være«

Selv garvede politifolk er rystede over en omsiggribende form for telefonsvindel, kaldet vishing, hvor kyniske kriminelle finder og kontakter enker, der netop har mistet deres ægtefæller og befinder sig i dyb sorg.

Over telefonen udgiver de kriminelle sig for at være bedemænd eller repræsentanter fra skifteretten og får på den baggrund overbevist enkerne om, at der mangler betaling for begravelsesydelser, eller at der er ubetalte regninger i boet.

Alene Københavns Politi har inden for det seneste år afdækket tre enkekomplekser. Så sent som i sidste måned anholdt Københavns Politi en 16-årig ung mand, og sigtede ham for medvirken til svindel mod 40 enker, der tilsammen har mistet næsten 1,5 millioner kroner.

»Selv om jeg er politimand og har oplevet lidt af hvert, så bliver jeg dybt forarget over, hvor kolde de her kriminelle kan være, når de stjæler penge fra ældre medborgere i sorg. Det er netop grovheden, der gør, at vi efterforsker de her sager så intensivt«, siger vicepolitiinspektør Peter Reisz, der leder afdelingen for økonomisk kriminalitet ved Københavns Politi.

Også Danske Bank advarer på det kraftigste mod falske bedemænd og repræsentanter fra skifteretten, der formår at besnakke og bestjæle ældre kvinder i sorg. Men problemet er større end som så, mener banken.