Nu er det nemmere at booke vaccinetid, men der mangler en detalje

Det er en lille opdatering – men for dem, der forgæves har prøvet at booke en vaccinationstid vil det være en kærkommen nyhed. Danske Regioner har mandag tilføjet en opdatering til bookingsystemet, så det nu er blevet nemmere, at finde ledige tider.

»Booking af vacciner er nu blevet lidt nemmere. Nu tilbydes første ledige tid automatisk, så de, der står for tur, ikke skal lede efter tid til første stik. Vi arbejder løbende med at forbedre. Snart vises også ledige tid for 2. vaccination«, skriver Danske Regioner på Twitter.

Det betyder i praksis, at systemet automatisk vil vise den første ledige tid, når man vælger et vaccinationssted. Tidligere har brugere skulle klikke sig igennem samtlige datoer for vaccinationssteder for at tjekke, om der var ledige tider.

Nyheden glæder Overlægeforeningen, der tidligere har været kritiske overfor bookingsystemet.