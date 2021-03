Vaccination af hele befolkningen forsinkes i tre uger efter leveringsproblemer

Befolkningen må væbne sig med yderligere tålmodighed i forhold til, hvornår de sidste vacciner kan blive givet.

Indtil nu har myndighederne kalkuleret med, at befolkningen ville have fået andet stik senest i uge 25 lige inden skoleferiens begyndelse. Men af den nye, opdaterede vaccinationskalender fremgår det, at vi nu når tre uger ind i skoleferien til uge 28, før alle er blevet færdigvaccineret.

Det fremgår skrivelser fra Sundhedsministeriet til Folketingets sundhedsordførere, som Politiken er i besiddelse af:

»Samlet set betyder ændringerne, at alle danskere forventes at være tilbudt vaccination den 20. juni (tidl. 31. maj) og være færdigvaccineret ca. 18. juli (tidl. 27. juni)«, oplyser ministeriet til sundhedsordførerne.

Årsagen er, at de næste vacciner i rækken, som afventer godkendelser, ikke kan levere som hidtil antaget i sundhedsmyndighedernes prognoser.

Producenten Johnson & Johnson har meddelt, at man først er i stand til at levere i april måned. Herudover forventes den femte vaccine i det danske vaccinationsprogram, Curevac, først at kunne levere doser i juni måned.

De mest sårbare får tidligere beskyttelse

Til gengæld ser de mest sårbare grupper ud til at blive beskyttet af vacciner tidligere end antaget indtil nu.

Ved udgangen af uge 10 forventer Sundhedsstyrelsen, at de fleste af borgerne i målgruppe 1, 2, 3 og 5 har fået deres første stik. Dermed vil en stor del af de mest sårbare personer være vaccineret.

Gruppe 7 og 8 (75-84-årige, red) må vente med at blive igangsat til uge 11 og 12. Til gengæld kan hele gruppen førstegangsvaccineres en hurtigere, og alle forventes således at have modtaget første stik en uge tidligere.

Derudover kan gruppe 9, som er borgere mellem 65 og 74 år, igangsættes en uge tidligere, det vil sige allerede i uge 13 - den sidste uge i marts - fremgår det af skrivelser til Folketinget.

Selvom alle uvaccinerede borgere fra 65 år og opefter – som oftest er dem, der indlægges efter alvorlig covid-infektion – nu kan forvente at få deres andet og sidste vaccinationsstik en måned senere end forventet indtil i dag fredag, så får det forhåbentligt ikke den helt store konsekvens for den tredje epidemibølge, som eksperterne forudser vokser frem i april måned.

I Skotland, der har vaccineret 1,14 millioner borgere med enten AstraZeneca- eller Pfizer-BioNTech-vaccinen, og dermed er markant længere fremme end Danmark, har set et markant fald i antal indlæggelser.

Opgjort 28-34 dage efter første vaccinestik var der 94 procent færre indlagte AstraZeneca-vaccinerede og 85 procent færre Pfizer-BioNTech-vaccinerede sammenlignet med gruppen af ikke-vaccinerede.

Det er også netop årsagen til, at Sundhedsstyrelsen fredag, ligesom Tyskland og Frankrig tidligere på ugen, har valgt at vaccinen fra AstraZeneca nu også kan gives til ældre over 65 år, ligesom andet vaccinestik ikke længere bør gives 4 uger efter første stik, men kun kan gives 4-12 uger.

I den nye vaccinationskalender antager Sundhedsstyrelsen, at der fremover »som udgangspunkt« er et ni ugers interval mellem de to vacciner.

»Det forventes nu, at befolkningen er færdigvaccineret med udgangen af uge 28, da der er modtaget opdaterede leveranceplaner for samtlige producenter, hvor det dels noteres, at Pfizer kan levere ca. 20.000 flere doser pr. uge i april, mens producenterne, Johnson & Johnson, har meddelt, at vaccinerne først kan leveres i april måned og ikke i marts som tidligere beregnet. Herudover har producenten, Curevac, meddelt, at de ikke kan levere vacciner før juni måned, hvilket er en væsentlig ændring givet en tidligere forventning om vaccineleverancer allerede fra april måned«, skriver styrelsen.

Klik dig gennem de forskellige versioner af vaccinationskalenderen: