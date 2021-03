De råbte op om sexisme på Borgen: »Vi må også tænke over egne fejl og mangler«

I efteråret var Sigrid Friis og Freja Fokdal fra Radikale Venstre med til at indsamlede underskrifter og vidnesbyrd om overgreb og sexisme i de politiske partier. De er glade for, at de nu kender omfanget af krænkelserne i deres parti. Men rapporten har også fået dem til at tænke over egne fejl.