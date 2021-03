Diplomater angreb regeringen på virtuelt stormøde

Regeringens diplomatiske satsning på at kvalificere Danmark til to år som medlem af FN’s Sikkerhedsråd er begyndt med vrede diplomater i en usædvanlig rolle som forfattere til protestskrivelser og knubbede ord på virtuelle stormøder.

80 karrierediplomater fra ind- og udland deltog i fredags i et møde med Udenrigsministeriets departementschef, Lars Gert Lose, hvor flere gik hårdt til regeringsbeslutningen om at åbne for at hyre politikere til poster i diplomatiet.

Kritikken går ikke personligt på udnævnelsen af tidligere udenrigsminister Kristian Jensen (V) som særlig repræsentant for indsatsen mhp. at sikre et dansk medlemskab af Sikkerhedsrådet. På mødet blev der snarere artikuleret kritik af, at regeringen med udnævnelsen åbner et tag-selv-bord for, at politikere ad åre kan blive sneget ind på diplomatiske poster som led i politiske studehandler.

Modsat nabolandene har poster i dansk diplomati været reserveret til udenrigstjenestens karrierediplomater. På mødet forsøgte Lose ifølge Politikens oplysninger at glatte ud med bemærkninger om, at der vil være tale om ganske få poster i tidsbegrænsede stillinger.