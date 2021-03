Anklager blev kaldt landsforræder efter coronadom over 30-årig kvinde - nu reagerer hans kolleger

Da en 30-årig kvinde fredag blev idømt to års fængsel for sine tilråb ved en demonstration mod regeringens coronarestriktioner, måtte anklageren lægge øre til tilråb som ’landsforræder’, da han forlod retslokalet.

Det er på ingen måde i orden, mener Line Scharf, formand for Foreningen af Offentlige Anklager.

»Det skal vi reagere på, for det er jo ikke rimeligt, at han skal finde sig i det«, siger hun.

En lind strøm af demonstranter var mødt op foran Byretten i København, da retssagen fandt sted.

Da anklageren forlod retslokalet, blev han mødt af de mange tilråb, og da demonstranterne fulgte efter ham, måtte politiet gribe ind og yde anklageren beskyttelse.

»Jeg har forståelse for, at man har sympati med en tiltalt, og at man kan være uenig i lovgivningen eller domsresultatet. Men den frustration må man komme ud med på en anden måde og ikke lade gå ud over en anklager, der skal udføre sit arbejde efter bogen«, siger Line Scharf.

Og selv om politibeskyttelse selvfølgelig kan være svaret i sidste ende, mener Line Scharf ikke, at det er den optimale løsning.

»Der er ikke grund til, at vi på den måde skal ind og bruge politiets ressourcer på det. De kan bruges på noget langt mere fornuftigt«.

»Men det er klart, at hvis det her bliver ved, og at det er noget, man oplever som anklager, så må vi til at overveje, om vi skal have politibeskyttelse af anklageren i nogle bestemte typer sager. Det synes jeg bare, er en uheldig tendens, som vi ikke skal ud i«, siger hun.

To års fængsel for opfordring til vold

Den 30-årige kvinde blev idømt to års ubetinget fængsel for at have opfordret til vold ved en demonstration den 9. januar.

Straffen er blevet fordoblet i forhold til, hvad en tilsvarende sag normalt ville udløse af straf. Retten har nemlig fulgt anklagemyndighedens påstand om at tage en særlig paragraf i straffeloven i brug, paragraf 81 d.

Den handler om, hvorvidt ’lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark’.

Kvinden udbad sig 14 dages betænkningstid for at finde ud af, om hun vil anke dommen til landsretten.

