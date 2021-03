To anholdt ved Men In Black-demonstration i København

Bevægelsen Men In Black - også kendt som Sortklædt Modstand - demonstrerede lørdag imod regeringens coronarestriktioner.

Demonstrationen startede på Hulgårds Plads i Københavns Nordvestkvarter klokken 19, hvorfra den gik igennem København og endte på Rådhuspladsen.

Politiet oplyser cirka klokken 23.20, at to personer er blevet anholdt i forbindelse med demonstrationen.

Én af dem blev anholdt på Rådhuspladsen for at kaste med fyrværkeri mod politiet. Den anden blev anholdt senere på Københavns Hovedbanegård, men politiet har endnu ikke oplyst, hvad han skal have gjort.

Rapperen og aktivisten Ali Sufi, der støtter bevægelsen og har leveret det første vers i slagsangen ’Mette Ciao’, anklagede i en tale ved starten af demonstrationen regeringen for ikke at tage højde for andet end smittetal, når den vurderer, hvilke restriktioner der skal være i samfundet.

Han udtrykte også sympati for Nanna Skov Høpfner, der fredag blev idømt to års fængsel for at have opildnet til vold ved en Men In Black-demonstration 9. januar.

Straffen til Nanna Skov Høpfner blev fordoblet i forhold til, hvad en tilsvarende sag normalt ville udløse af straf. Retten fulgte nemlig anklagemyndighedens påstand om at tage en særlig paragraf i straffeloven i brug, paragraf 81 d.

Den handler om, hvorvidt ’lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark’.

Omkring 500 mennesker

Ifølge politiet er cirka 500 mennesker med i demonstrationen.

Men In Black-demonstrationerne startede for alvor i januar. Til flere af demonstrationerne er der mødt over 1.000 mennesker op.

Demonstranterne har flere gange været i klammerier med politiet.

Ud over sagen med Nanna Skov Høpfner blev tre mænd varetægtsfængslet, efter at de havde lavet en dukke af statsminister Mette Frederiksen (S) med teksten ’hun må og skal aflives’ påmalte. Dukken blev brændt af ved demonstrationen den 9. januar.

ritzau