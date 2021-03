Kvinde anholdt for at bruge foto på Facebook af brændende statsministerdukke

Søndag trådte to civilklædte betjente ind i entreen hos 29-årige Vivian Anita Alexandru på hjemmeadressen i Aarhus. De bad om at få udleveret hendes mobil, computer og ville efterfølgende have, at hun fulgte med til politistationen i Aarhus for at afgive forklaring.

»Jeg er blevet anholdt og sigtet for at true statsministeren, ved at vise et billede af dukken med statsministerens ansigt på i et Facebook-opslag«, siger Vivian Anita Alexandru til Politiken.