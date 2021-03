8.000 kroner og stor frihed: Her er modellen for dit hjemmearbejde efter pandemien

Man kunne med en vis ret omdøbe Danske Bank til Danske Hjemmebank.

Coronapandemien har i bogstaveligste forstand tømt bankens filialer, domiciler og kontorer – mens 18.000 af de 22.000 ansatte har passet jobbet hjemme fra privaten.

Men selvom bankansatte også kan få corona-kuller, har hjemmearbejdet været en sand øjenåbner – både for de ansatte og deres chefer.

For hjemmearbejdet har ikke givet lavere produktivitet, dårligere resultater eller utilfredse kunder. Snarere tværtimod. Med hjemmearbejdet er der mindre stress i medarbejderstaben, mere fleksibilitet i arbejdsdagen – og i sidste ende en større arbejdsglæde.

Ikke mindre end 92 procent af Danske Banks medarbejdere giver i en intern undersøgelse udtryk for, at de ønsker at fortsætte med at arbejde hjemmefra, gerne et par dage om ugen, når pandemien slipper grebet, og hverdagen nærmer sig det normale.