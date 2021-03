Lys på ansigter. Sådan vil stadsarkitekten gøre kvinder mere trygge i København

Kvinder føler sig utrygge, når de færdes alene i mørket. Så meget er efterhånden slået fast. Spørgsmålet er nu, hvad der kan gøres ved det. Mere lys og overblik er en del af løsningen.

Camilla van Deurs er stadsarkitekt i Københavns Kommune. Det er hende, der sidder i det varme sæde med det forkromede overblik, når Københavns fremtidige bybillede skal designes. Fra hendes stol er det tydeligt, at Københavns Kommune spiller en væsentlig rolle, når det kommer til at skabe en by, der skal give kvinder større tryghed, når de skal alene hjem om aftenen.

»Vi vil gerne gøre mere for, at kvinder føler sig sikrere i byen. Vi ser, at særligt kvinder gerne vil færdes, hvor der er andre mennesker, og det falder meget tilbage på, at vi laver indbydende byrum«, fortæller hun.

Hvert andet år laver kommunen et bylivsregnskab, hvor de blandt andet spørger borgerne ind til tryghed, og de er godt klar over, at kvinder i væsentlig grad føler sig utrygge - særligt om aftenen.