Ellemann efter forhandlingerne: »Jeg tror ikke, at jeg får ubetinget ros, når jeg kommer hjem«

Hvis du skal fremhæve en enkelt ting eller to, V er særlige glade for at have fået med i aftalen?

»Det ene handler om det kortsigtede og det, der vender tilbage efter påske, fordi det har vi argumenteret for længe, og det andet er perspektivet. Vi kan se, at der er kommet en langsigtet plan. Der er en rækkefølge og et vendepunkt, hvor 50 + har fået tilbudt vaccinen og derfor kan åbne landet«.

Coronapasset kan måske for nogle virke som en hæmsko, og gøre at impulsive kunder ikke kom ind fra gaden, hvordan kan V være tilfredse med den model?