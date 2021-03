Borgmestre vil have mere S-tog, mere metro, mere letbane – og meget mindre vejstøj

Farumbanen bør forlænges, så den får forbindelse med Hillerød og det nye supersygehus ved den kommende Favrholm Station.

Det foreslår to borgmestre, Gladsaxes Trine Græse (S) og Furesøs Ole Bondo Christensen (S), i en kronik i Politiken.

Forlængelsen vil løse et problem ved den fingerplan, der har været styrende for hovedstadsregionens udvikling i efterkrigstiden. Problemet er, at der ikke er tænkt så meget i forbindelser mellem ’fingrene’. En S-togsforbindelse, der kører fra Hillerød over Farum og sydover kan forbinde områder med mere end 160.000 arbejdspladser, fremhæver de to borgmestre.

Hvorfor ikke satse på løsninger, der giver flere borgere muligheden for at vælge bilen fra, spørger de. Der er rigeligt med planer om at bygge eller udvide veje. Men det forværrer problemerne med støj og CO2-udledning, advarer de:

»Man får, hvad man investerer i. Flere motorveje tiltrækker flere biler«.