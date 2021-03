Betjent på båndoptagelse: »Vi står herude med tre kakkelovnsrør, der har lavet lort i den«

Det er tæt på midnat 24. november 2018. To betjente fra Sydøstjyllands Politi har netop standset en bil med tre unge mænd, der ifølge politiet har kørt for stærkt – 180 km/t. på motorvejen syd for Horsens. Kort tid efter ringer den ene politimand til vagtcentralen og beskriver situationen. Det er nu, han siger: »Vi står herude med tre kakkelovnsrør, der har lavet lort i den«.

Mændene har indvandrerbaggrund.

Lydoptagelsen fra vagtcentralen blev onsdag afspillet ved første retsmøde i en sag ved Retten i Horsens, hvor to færdselsbetjente er tiltalt for at have brugt ulovlige midler til at fremtvinge en tilståelse. De er desuden, sammen med sagslederen ved vagtcentralen, tiltalt for at misbruge deres stilling. Alle tre betjente nægter sig skyldige.

Betjentene er ikke tiltalt for at kalde de unge mænd for kakkelovnsrør. Men udtalelsen kan være strafskærpende, hvis betjentene bliver fundet skyldige, og retten vurderer, at de har handlet, som de gjorde, på grund af fordomme mod eller had til de unges etnicitet, race eller religion.