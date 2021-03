I Finland har de fundet en løsning. Sådan skal vi også gøre, siger Mette Frederiksens støttepartier

For at finde en løsning for de danske børn og kvinder i de syriske fangelejre skal statsminister Mette Frederiksen (S) søge inspiration hos sin partifælle og kollega i Helsinki, den finske statsminister Sanna Marin.

Det kræver Frederiksens tre støttepartier, Enhedslisten, SF og Radikale Venstre.

I december 2019 besluttede den S-ledede finske regering at udnævne karrierediplomaten Jussi Tanner som regeringens såkaldt særlige repræsentant med den opgave at hente finske børn hjem fra de syriske lejre. I samarbejde med bl.a. politiet og efterretningstjenesten er han bemyndiget til at træffe beslutninger om evakueringer, hvilket skal ske i en afvejning mellem hensynet til børnenes tarv på den ene side og sikkerheden for resten af det finske samfund på den anden.