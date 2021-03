Det Etiske Råd løfter pegefingeren: Coronapas bør begrænses så meget som muligt

Spol tiden halvandet år tilbage, og forestil dig, at du blev mødt af kravet om at vise et dokument med person- og sundhedsoplysninger for at få skænket en fadøl på en fortovscafé eller for at blive studset i nakken hos frisøren. Havde du ikke dette pas på dig, ville du blive bedt om at gå. Hvis du nægtede, ville du få en bøde.

»Ja, det ville jeg jo have undret mig meget over. Det var jo kun, når man skulle rejse uden for Schengen, at man skulle vise et pas, og vi har længe været vant til fri bevægelighed i samfundet. Nu skal man fremvise sine private data for at færdes frit, og før corona ville jeg ikke have forestillet mig, at vi ville komme hertil. Men alting er jo vendt på hovedet«, siger Anne-Marie Axø Gerdes.